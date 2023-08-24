Президент: после смерти Пригожина ситуация с безопасностью не изменилась в положительную сторону

"Это демонстрирует, что режим перешел в новую стадию и эти люди, как их назвать, уже уничтожают друг друга. Мы, конечно, не должны думать, что смерть Пригожина позволяет нам чувствовать себя спокойнее, что она каким-то образом улучшает ситуацию с безопасностью. Вне всякого сомнения, формации "Вагнер" все еще находятся там, где они находятся. Они, конечно, не преследуют самых благородных и красивых целей", - сказал посещающий Украину Г. Науседа.
"Одна из этих целей – еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе – попытаться организовать провокации. Смерть Пригожина, если она действительно подтвердится, мало что меняет", - добавил президент.
Украина обязалась обеспечить безопасность Литвы
По словам Г. Науседы, на данный момент главной целью должна быть защита границ Литвы. Для этого, заверил президент, Литва готова действовать вместе с партнерами.
"Наша задача, наш священный долг – защитить безопасность наших границ – это сегодня самое главное. Без сомнения, мы должны быть готовы защищать нашу безопасность вместе с нашими верными партнерами", - сказал президент.
По его словам, в этой работе помогают и украинцы, противостоящие российской военной агрессии.
"Я рад отметить, что у нас есть еще один очень важный партнер – Украина, которая неоднократно заявляла, что, несмотря на то что находится в состоянии войны, она также готова защищать нашу безопасность.
Это чрезвычайно важное послание, которое сказал мне президент Зеленский и которое посылает весь украинский народ", - отметил Г. Науседа.
Как сообщалось ранее, в среду в Тверской области России разбился частный самолет "Embraer Legacy 600", принадлежащий Е. Пригожину. Утверждается, что на этом самолете летел и Е. Пригожин.