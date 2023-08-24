Президент: после смерти Пригожина ситуация с безопасностью не изменилась в положительную сторону

"Это демонстрирует, что режим перешел в новую стадию и эти люди, как их назвать, уже уничтожают друг друга. Мы, конечно, не должны думать, что смерть Пригожина позволяет нам чувствовать себя спокойнее, что она каким-то образом улучшает ситуацию с безопасностью. Вне всякого сомнения, формации "Вагнер" все еще находятся там, где они находятся. Они, конечно, не преследуют самых благородных и красивых целей", - сказал посещающий Украину Г. Науседа.