"Литва и Япония отмечают 100-летие отношений и открывают новую страницу в своей общей истории", - подчеркнул президент. Глава государства отметил важность стратегического партнерства между Литвой и Японией, наличие общих вызовов безопасности и необходимость поддержки украинского народа.
Президент пообщался с организаторами выставки – генеральным директором Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса профессором Реналдасом Гудаускасом и послом Японии в Литовской Республике Тетсу Озаки и поблагодарил их за эту инициативу по укреплению двусторонних отношений.
"Литва и Япония – партнеры-единомышленники, поддерживающие двусторонние отношения, основанные на искренней дружбе и уважении демократических ценностей. Япония – важнейший партнер Литвы в Азии, поэтому мы рады нашему стратегическому партнерству и готовы к дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Председательство Японии в "Большой семерке" и членство в Совете Безопасности ООН имеют огромное значение для обеспечения международного порядка и мира. Мы ценим твердую позицию Японии в отношении российской военной агрессии, а также ее поддержку Украины и совместные действия", - отметил Г. Науседа.
По словам президента, трансатлантическое единство и тесное сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона сегодня очень важны, и страны должны сообща решать вопросы глобальной безопасности, изменения климата и борьбы с пандемиями, а также защищать международный порядок.
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