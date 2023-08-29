Президент посетил границу: ситуация с агрессивным и непредсказуемым государством остается напряженной

Могут ли оставшиеся в Беларуси наемники "Вагнера" представлять опасность для Литвы? В настоящее время Литва не располагает информацией о схемах нелегальной миграции, связанных с этим военным формированием. Однако поступающие новости о том, что наемникам вышеупомянутой компании уже больше месяца выдаются белорусские паспорта, вызывают беспокойство.