Президент поприветствовал вклад научного сообщества в "Инициативу трех морей"

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поприветствовал участников международной научной конференции "Инициатива трех морей: одна концепция, разные подходы?".

Обращаясь к участникам конференции в режиме онлайн, глава государства подчеркнул, что Литва гордится председательством в "Инициативе трех морей" (ИТМ) и верит в ее будущее как платформы регионального сотрудничества, сообщает Группа по вопросам коммуникации президентской службы.

"Это международное мероприятие обогатит "Инициативу трех морей" с научной точки зрения. Я верю, что сегодняшние дискуссии послужат стимулом для развития взаимопонимания и обмена идеями во всей Центральной и Восточной Европе", - сказал президент.

По словам главы государства, вклад ученых чрезвычайно важен для внедрения передовых исследований в практику и повышения качества принятия решений. Новые научные исследования способствуют устойчивому экономическому росту во всем регионе ИТМ.

Науседа пожелал участникам конференции зарядиться вдохновением и внести свой вклад в дальнейший рост научного сообщества в регионе трех морей, указывает президентская служба.

Международная научная конференция "Инициатива трех морей": одна концепция, разные подходы?" проводилась накануне саммита и бизнес-форума ИТМ, которые пройдут 11 апреля в Вильнюсе.

"Инициатива трех морей" объединяет тринадцать стран – членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Германия и Европейская комиссия. Ожидается, что во время саммита ИТМ в Литве к Инициативе присоединится новый стратегический партнер – Япония.

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