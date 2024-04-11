Президент поприветствовал вклад научного сообщества в "Инициативу трех морей"

Обращаясь к участникам конференции в режиме онлайн, глава государства подчеркнул, что Литва гордится председательством в "Инициативе трех морей" (ИТМ) и верит в ее будущее как платформы регионального сотрудничества, сообщает Группа по вопросам коммуникации президентской службы.
"Это международное мероприятие обогатит "Инициативу трех морей" с научной точки зрения. Я верю, что сегодняшние дискуссии послужат стимулом для развития взаимопонимания и обмена идеями во всей Центральной и Восточной Европе", - сказал президент.
По словам главы государства, вклад ученых чрезвычайно важен для внедрения передовых исследований в практику и повышения качества принятия решений. Новые научные исследования способствуют устойчивому экономическому росту во всем регионе ИТМ.
Науседа пожелал участникам конференции зарядиться вдохновением и внести свой вклад в дальнейший рост научного сообщества в регионе трех морей, указывает президентская служба.
Международная научная конференция "Инициатива трех морей": одна концепция, разные подходы?" проводилась накануне саммита и бизнес-форума ИТМ, которые пройдут 11 апреля в Вильнюсе.
"Инициатива трех морей" объединяет тринадцать стран – членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Германия и Европейская комиссия. Ожидается, что во время саммита ИТМ в Литве к Инициативе присоединится новый стратегический партнер – Япония.