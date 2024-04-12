Президент Польши: в случае нападения польская армия окажет поддержку Литве

"Мне сложно представить такую ​​ситуацию, чтобы в случае нападения Литва не получила бы помощь от НАТО, а также от Польши. Я говорю о военной помощи. Польская армия придет защищать Литву", - в четверг телеканалу LRT сказал А. Дуда.

По словам главы Польши, хотя речь не идет о ситуациях военного уровня, о взаимной поддержке можно договориться.

"И Литва, и Польша являются членами НАТО. Существует четкое обязательство по 5 статье. Если бы это обязательство по коллективной обороне было нарушено, это было бы катастрофой и действительно означало бы распад Альянса", - подчеркнул он.