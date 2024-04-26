Президент Польши: Литва, Польша и другие страны НАТО готовы отразить любое нападение

"Вряд ли сегодня можно сказать, что Сувалкский коридор может быть самым небезопасным местом на Земле. Я думаю, что более опасными местами являются Украина, а также Ближний Восток, сектор Газа. Однако потенциальная угроза действительно существует, именно поэтому здесь были организованы эти военные учения", – заявил президент Польши на пресс-конференции.

По его словам, особенно важно показать России или другим возможным агрессорам, что Литва, Польша и другие страны НАТО готовы отразить любое нападение.

"Очень важно, чтобы потенциальный агрессор видел, что (...) у нас есть мощности, есть договоренность, есть воля. И что, согласно пятой статье договора НАТО, в случае возникновения угрозы любой из стран (...), они увидят, что союзники готовы защитить те страны", – подчеркнул А. Дуда.