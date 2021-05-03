"Я очень рад, что мы вместе празднуем 230-ую годовщину Конституции 3 мая - поляки и литовцы, нам очень приятно принимать в Варшаве президента Литвы Г. Науседу, очень символическим событием является это общее заседание членов Сейма и сенаторов Польши с членами Сейма Литвы", - сказал А. Дуда на совместном торжественном заседании в понедельник.
В понедельник Литва и Польша совместно отмечают 230-ую годовщину Конституции Литовско-польского государства от 3 мая и Акта о взаимных обязательствах.
В честь этой даты в Вильнюсе будут проведены совместные видеоторжества в парламентах обеих стран.
"Самое важное - сегодня мы вместе, вместе стучат сердца поляков и литовцев, мы этим доказали свою историческую близость и мы гордимся крупными достижениями Республики двух народов, вместе мы гордимся общим делом - Конституцией 3 мая", - добавил он.
"От имени поляков я хотел бы искренне поблагодарить братьев-литовцев за наш совместно пройденный исторических путь по защите нашей и вашей свободы, когда мы поддерживали друг друга", - сказал президент Польши.
В честь этой даты президент Литвы Гитанас Науседа с супругой находится в Польше, а премьер Польше Матеуш Моравецкий в воскресенье посетил Вильнюс.
Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным Сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.
В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) - один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.
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