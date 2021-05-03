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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы поблагодарить литовцев за совместно пройденный исторический путь в связи с 230-ой годовщиной принятия Конституции 3 мая.
Gitanas Nausėda, Andrzejus Duda
Gitanas Nausėda, Andrzejus Duda
© LRPK / Robertas Dačkus

"Я очень рад, что мы вместе празднуем 230-ую годовщину Конституции 3 мая - поляки и литовцы, нам очень приятно принимать в Варшаве президента Литвы Г. Науседу, очень символическим событием является это общее заседание членов Сейма и сенаторов Польши с членами Сейма Литвы", - сказал А. Дуда на совместном торжественном заседании в понедельник.

В понедельник Литва и Польша совместно отмечают 230-ую годовщину Конституции Литовско-польского государства от 3 мая и Акта о взаимных обязательствах.

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В честь этой даты в Вильнюсе будут проведены совместные видеоторжества в парламентах обеих стран.

"Самое важное - сегодня мы вместе, вместе стучат сердца поляков и литовцев, мы этим доказали свою историческую близость и мы гордимся крупными достижениями Республики двух народов, вместе мы гордимся общим делом - Конституцией 3 мая", - добавил он.

"От имени поляков я хотел бы искренне поблагодарить братьев-литовцев за наш совместно пройденный исторических путь по защите нашей и вашей свободы, когда мы поддерживали друг друга", - сказал президент Польши.

В честь этой даты президент Литвы Гитанас Науседа с супругой находится в Польше, а премьер Польше Матеуш Моравецкий в воскресенье посетил Вильнюс.

Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным Сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.

В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) - один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.

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