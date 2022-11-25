"Я верю, что наши действия и цели должны руководствоваться принципом, согласно которому Европа следовало бы не только заново переосмыслить Европейский Союз, но и потребности, возможности и трудности, с которыми мы скоро столкнемся. Война в Украине будет продолжаться и цены на сырье уже не вернутся на довоенный уровень", - заявил президент Польши на симпозиуме во втором по величине городе Литвы в пятницу.

Он подчеркнул, что ухудшение уровня жизни может вызвать волнения в Европе, поэтому Сообщество должно подумать о том, как избежать этих проблем.

По его словам, 24 февраля, когда Россия вступила в войну, Европа коренным образом изменилась, поскольку все общие ценности, такие как единство, солидарность и верховенство закона, подвергаются испытанию.

"Безопасная Европа — это Европа, в которой Россия раздавлена ​​в военном, экономическом и политическом отношении", — заявил польский президент.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, в настоящее время Европа испытывает большую неопределенность, поскольку Россия "активно пытается разрушить мир, каким мы его знаем".

Он также сказал, что Европа в настоящее время сталкивается со "многими новыми изменениями, которые имеют решающее значение для будущего Европы".

По словам Науседы, после того, как Россия начала войну, можно наблюдать попытки этой страны восстановить Советский Союз. Он сожалел в связи с тем, что Москва отвергла свой шанс стать частью Европы.

"Все европейские лидеры проявили твердую политическую волю, и это был просчет президента России Владимира Путина. Он надеялся, что они только выразят большую озабоченность и ничего не предпримут", — отметил президент Литвы.

По его словам, трагическая война в Украине дала Европе позитивное и продуктивное единство.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что даже после объединения Европы война, тем не менее, создала серьезные проблемы для глобального единства.

"Эта война определенно затронула весь мир из-за ее влияния на продовольствие и безопасность. (…) Мы должны понимать, что, хотя российская агрессия объединила нас на европейском и трансатлантическом уровне, она рискует поляризовать международное сообщество", — предупредил президент Румынии.