Как уверял президент, во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, от президента соседней страны поступило "очень интересное" предложение о "более тесном нашем военном сотрудничестве".

"Речь идет о более тесном сотрудничестве в военной сфере и в сфере безопасности. В какой форме и как, это нам еще предстоит обсудить", – сказал Г. Науседа телеканалу TV3 в четверг.

Статьи по теме: Президент Литвы: ситуация с безопасностью в регионе ухудшается

"Пока не могу говорить об этом больше, потому что нужно оценить и наши возможности", — сказал он.

По словам главы государства, обсуждения только начались, рассматриваются различные варианты военного партнерства.

"Можно говорить о различных моделях: это могут быть ротационные модели, могут быть постоянные модели. Наверное, понятно, что мы начинаем с каких-то первоначальных форм сотрудничества, после чего, безусловно, захотим это сотрудничество углубить", – сказал президент.

"Я был бы очень рад этому, потому что мы добились очень хорошей динамики отношений с Польшей. В сфере обороны и безопасности, особенно в нынешних условиях, было бы действительно разумно воспользоваться этой отличной наработкой", – отметил он.

Г. Науседа заявляет, что польское военное присутствие в Литве могло бы стать одной из стратегических целей государства, что вполне соответствовало бы стремлению к размещению немецкой военной бригады в стране на постоянной основе.

"Я не вижу никакого противоречия с другими нашими целями, в частности, с сотрудничеством с Германией", – сказал президент.

Польша является одной из стран НАТО с наибольшими инвестициями в оборону – Варшава на 2024 г. планирует выделить более 4 проц. ВВП на национальную оборону, на этот год – около 3 проц.

Литва в свою очередь стремится к тому, чтобы к 2026 г. в стране была размещена полностью укомплектованная немецкая военная бригада.