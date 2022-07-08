Президент подписал закон о признании Ландсбергиса руководителем Литвы

Это подтвердил BNS в пятницу представитель президента Ридас Ясюлёнис.

На прошлой неделе парламент принял закон о правовом статусе председателя Верховного Совета, согласно которому председатель Верховного Совета с 11 марта 1990 года приравнен к главе восстановленного независимого Литовского государства. В то время эту должность занимал Ландсбергис.

За этот проект проголосовали 74 депутата - правящие консерваторы, либералы, члены фракции "Свобода" и трое представителей оппозиционной фракции Демократического союза "Во имя Литвы".