Президент подписал закон о признании Ландсбергиса руководителем Литвы

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Президент Гитанас Науседа в четверг подписал закон о признании Витаутаса Ландсбергиса первым руководителем восстановленной Литвы.
Gitanas Nausėda ir Vytautas Landsbergis.
Gitanas Nausėda ir Vytautas Landsbergis.
© DELFI

Это подтвердил BNS в пятницу представитель президента Ридас Ясюлёнис.

На прошлой неделе парламент принял закон о правовом статусе председателя Верховного Совета, согласно которому председатель Верховного Совета с 11 марта 1990 года приравнен к главе восстановленного независимого Литовского государства. В то время эту должность занимал Ландсбергис.

За этот проект проголосовали 74 депутата - правящие консерваторы, либералы, члены фракции "Свобода" и трое представителей оппозиционной фракции Демократического союза "Во имя Литвы".

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