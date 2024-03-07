Президент подписал указы о лишении гражданства балерины Лиепы и бизнесмена Кудимова

Вопросы о гражданстве И. Лиепы возникли после появления интервью, в котором она не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину , называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и ценности.

Согласно Закону о гражданстве, литовское гражданство, предоставленное в порядке исключения, может быть отнято не только в том случае, если лицо своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и в том случае, если оно публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литвы и/или других государств-членов Европейского союза и (или) интересам безопасности союзников.