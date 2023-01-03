По словам главы государства, Сейм принял поправки к закону с учетом предложенных им и обсуждавшихся со социальными партнерами поправок. Президент надеется, что после легализации обязательных национальных проверок достижений их результаты помогут обеспечить равные условия получения максимально возможного образования для каждого ребенка.
В сообщении президентского ведомства отмечается, что при рассмотрении проекта поправок к Закону об образовании Комитет Сейма по образованию и науке принял во внимание позицию Науседы об отказе от разделения детей, получивших основное образование, на профессиональные и общеобразовательные школы.
"Разделение детей, получивших основное образование, на разные типы школ было бы неприемлемым", - цитируется в сообщении Науседа.
Поправки меняют нынешний порядок проведения проверок успеваемости в школах: они становятся обязательными для учащихся четвертых и восьмых классов, но в шестом классе проверок больше не будет. Также с 2025 года будет введена четырехбалльная планка для десятиклассников, желающих продолжить обучение в гимназии.
В первоначальном пакете предлагалось поднять планку до пяти баллов с 2029 года, но от этого положения отказались, как и от направления на профессиональное обучение.
Согласно новому порядку, десятиклассники будут получать основное образование не только после завершения основной образовательной программы, но и после сдачи тестов на успеваемость по основному образованию с удовлетворительными оценками, то есть не менее чем на четыре балла.
Данное положение будет распространяться на выпускников, заканчивающих десятый класс школы - второй класс гимназии в 2025 году, поэтому изменения будут актуальны уже для нынешних восьмиклассников.
Поправки создадут возможность учащимся, не достигшим самого низкого уровня, закрепить свои знания и пересдать тесты на успеваемость по основному образованию в том же учебном году. В настоящее время нет возможности повторно сдать тесты.
Глава государства также подписал поправки в пакет по профессиональному обучению, которые меняют модель планирования бюджетных мест, предоставляя советам профессиональных училищ право решать, сколько учащихся принимать на индивидуальные программы профессионального обучения.
Также представители работодателей и региональных советов по развитию смогут более активно участвовать в подготовке будущих специалистов – им гарантированы более широкие возможности для участия в планировании приема учеников.
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