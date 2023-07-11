Президент подчеркивает изменившийся статус Беларуси как дополнительный фактор в вопросе региональной безопасности

"Ситуация в нашем регионе, к сожалению, опасная. Вы видите, что происходит вокруг нас, и мы видим, что Беларусь была "проглочена" Российской Федерацией. И мы видим, что Беларусь становится дополнительной нитью, дополнительным фактором в вопросе региональной безопасности. По этой причине мы просим НАТО, нашего самого сильного союзника США, последовательно уделять внимание безопасности нашего региона", — сказал Г. Науседа во время встречи с президентом США Джо Байденом в Президентском дворце.

"Считаю, что саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе, в непосредственной близости от стран-агрессоров, является символическим событием. В то же время это и возможность для НАТО принять конкретные решения, на что мы и надеемся", — заявил он.