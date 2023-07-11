11 июля 2023 г. 11:55

Президент подчеркивает изменившийся статус Беларуси как дополнительный фактор в вопросе региональной безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что ситуация на восточном фланге НАТО опасна тем, что Беларусь стала дополнительным фактором в вопросе безопасности. Он призвал союзников по НАТО обратить внимание на безопасность региона и принять конкретные решения, когда речь заходит о ситуации с безопасностью.

"Ситуация в нашем регионе, к сожалению, опасная. Вы видите, что происходит вокруг нас, и мы видим, что Беларусь была "проглочена" Российской Федерацией. И мы видим, что Беларусь становится дополнительной нитью, дополнительным фактором в вопросе региональной безопасности. По этой причине мы просим НАТО, нашего самого сильного союзника США, последовательно уделять внимание безопасности нашего региона", — сказал Г. Науседа во время встречи с президентом США Джо Байденом в Президентском дворце.

"Считаю, что саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе, в непосредственной близости от стран-агрессоров, является символическим событием. В то же время это и возможность для НАТО принять конкретные решения, на что мы и надеемся", — заявил он.

В Президентском дворце состоялась встреча президента США Дж. Байдена, прибывшего на Вильнюсский саммит НАТО, с президентом Литвы Г. Науседой.
Г. Науседа наградил президента США орденом Витаутаса Великого на золотой цепи. Президент США также оставил запись в книге гостей Президентского дворца.

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