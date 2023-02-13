Президент поблагодарил норвежских литовцев за активную деятельность, сохранение национальной идентичности и тесную связь с Литвой.

"Я высоко ценю вклад норвежских литовцев в укрепление литовской идентичности, знакомство жителей Норвегии с литовской культурой и историей", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Литовский дом, созданный по инициативе и усилиями литовской общины в Норвегии, является источником гордости, вдохновения и примером единения для всех литовцев во всем мире, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

Президент с большим удовлетворением отметил развитие литуанистического образования в Норвегии, которое побуждает молодое поколение изучать родной язык, знакомиться с культурой и историей Литвы, интересоваться актуальными событиями на Родине. По словам главы государства, растущая сеть литуанистических школ в Норвегии серьезно помогает детям поддерживать связь с Литвой и в то же время объединяет их для совместной связанной с Литвой деятельности.

"С начала этого года литуанистические школы, осуществляющие программы литуанистического образования, будут получать поддержку из государственного бюджета Литвы. Я убежден, что эти изменения будут способствовать укреплению литуанистических школ и помогут им решать возникающие задачи. Однако для школьной деятельности важно не только финансирование, но и каждый новый член сообщества, который приходит в школу. Я приглашаю каждого из вас призывать своих друзей и знакомых приводить своих детей в литуанистические школы, способствовать укреплению школьных сообществ, преподавать в них", - отметил президент.

Глава государства также обсудил с норвежскими литовцами вопрос сохранения гражданства. Президент подчеркнул, что очень важно должным образом подготовиться к запланированному на 2024 год референдуму о сохранении гражданства, и призвал членов литовской диаспоры в Норвегии активно участвовать в распространении информации о предстоящем референдуме и призывать к участию в нем членов своих семей и друзей как в Норвегии, так и в Литве.

По официальным данным, на начало января 2023 года в Норвегии проживало около 50 тысяч граждан Литвы. В настоящее время в Норвегии действуют 23 литовские организации.