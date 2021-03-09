"Пока законопроектов, которые Сейм берется рассмотреть, мы не видели, известно, что есть несколько вариантов, которые могут рассматриваться, и я очень надеюсь, что в отношении этих проектов будет консенсус в Сейме", - сказал президент на пресс-конференции во вторник.

Глава государства во вторник встретился с правлением Сейма, чтобы обсудить программу работы на весеннюю сессию, одним из планирующихся вопросов является узаконивание института партнерства. Проект пока не зарегистрирован.

"Я, как президент, буду внимательно следить за этим процессом, и считаю, что он должен, наконец, получить правовое выражение, чего раньше мы не делали, избегали решения этих вопросов, поэтому инициативы принести эти вопросы на пленарное заседание Сейма и принять по ним решения следует только приветствовать", - сказал глава государства.

В Литве не узаконено ни партнерство мужчины и женщины, но однополое партнерство. Некоторые прежние попытки либеральных политиков узаконить гражданское партнерство в Сейме не достигали стадии принятия.