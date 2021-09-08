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Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что пенсии по старости должны расти быстрее, чем средняя заработная плата, а налоги должны быть более справедливыми и пропорциональными, кроме того, следует сокращать разрыв между регионами и повышать финансовую грамотность самоуправлений.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом он заявил после обсуждения задач осенней сессии парламента со спикером Викторией Чмилите-Нильсен и другими членами правления Сейма.

"Следует и далее придерживаться политики, которую мы начали в 2020 году – пенсии по старости должны расти быстрее, чем средняя заработная плата, пожилые люди, которые особо уязвимы перед лицом роста инфляции, должны получить достаточную опору, и государство должно отдать долг своим людям, которые своим трудом способствовали процветанию этого государства", – сказал президент журналистам в среду.

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Он также акцентировал, что существенные коррективы в налоговую систему следует вносить сейчас, однако, это не означает, что налоги следует лишь повышать.

"Больше налоговой справедливости, больше пропорциональности в налогах, но это далеко не означает того, что налоги должны быть более высокими. У нас множество неравномерностей, которые мы можем исправить, не повышая налоговое бремя", – сказал Г. Науседа.

Во втором квартале этого года средняя заработная плата до налогов составляла 1566,4 евро (на 12% больше, чем год назад), а выплаченная на руки – 994,4 евро (на 11,8%).

Средняя пенсия по старости в июле составила 413,8 евро, а с необходимы стажем – 441 евро.

Правительство обещает в ближайшие три года активно повышать пенсии – после усовершенствования системы индексации уже в следующем году средняя пенсия составит 462 евро, в 2023-ом – 499, в 2024 - 534 евро, а с необходимым стажем – соответственно 486, 527 и 566 евро.

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