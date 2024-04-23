Президент отреагировал на обращение главы МВД в прокуратуру из-за его сообщения о задержании подозреваемых в нападении на Волкова

"Важно выяснить обстоятельства, чтобы такая вредоносная практика, когда политики комментируют расследования раньше сотрудников, не повторялась. Я считаю действия президента безответственной риторикой, которая нанесла ущерб взаимному доверию между литовскими и польскими сотрудниками, а также могла навредить досудебному расследованию. Чтобы выяснить все обстоятельства и оценить, были ли какие-либо нарушения при обнародовании этой чувствительной информации без разрешения прокурора, курирующего дело, я обратилась в Генеральную прокуратуру", – цитируется Билотайте в пресс-релизе МВД.
19 апреля Науседа во время пресс-конференции сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Вильнюсе российского оппозиционера Волкова, заявив о возможной передаче задержанных Литве. Прокуратуру просят оценить, нет ли в действиях президента признаков преступления, предусмотренных ст. 247 Уголовного кодекса (УК), которая предусматривает ответственность за разглашение данных досудебного расследования без разрешения.
Досудебное расследование по делу о нападении на Волкова, совершенном 12 марта в Вильнюсе, организовал и возглавил прокурор Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.
Президент Гитанас Науседа отреагировал на обращение Билотайте в Генпрокуратуру, он задал риторический вопрос, намерена ли министр привлечж к ответственности и премьер-министра Дональда Туска.
"А Дональда Туска также включили в список лиц, которых намереваются привлечь к ответственности?" – спросил Науседа.
Туск, как и Науседа, в минувшую пятницу говорил о задержанных в Польше подозреваемых.
Пресс-служба президента в комментарии отмечает, что Билотайте занимается политиканством.
"Мы оцениваем обращение министра как безответственное действие и политиканство на фоне приближающихся выборов", – сказано в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе Науседа сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Литве российского оппозиционера Волкова. После заявлений главы государства в прокуратуре была организована пресс-конференция, на которой была представлена более подробная информация об операции правоохранительных органов в Варшаве.
Заявление Науседы о задержании лиц, подозреваемых в нападении на Волкова, подверглось критике со стороны ряда политиков. Одной из них была министр внутренних дел Билотайте, которая заявила, что обнародование подобной информации является прерогативой служб, а не политиков.