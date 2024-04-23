Президент отреагировал на обращение главы МВД в прокуратуру из-за его сообщения о задержании подозреваемых в нападении на Волкова

"Важно выяснить обстоятельства, чтобы такая вредоносная практика, когда политики комментируют расследования раньше сотрудников, не повторялась. Я считаю действия президента безответственной риторикой, которая нанесла ущерб взаимному доверию между литовскими и польскими сотрудниками, а также могла навредить досудебному расследованию. Чтобы выяснить все обстоятельства и оценить, были ли какие-либо нарушения при обнародовании этой чувствительной информации без разрешения прокурора, курирующего дело, я обратилась в Генеральную прокуратуру", – цитируется Билотайте в пресс-релизе МВД.