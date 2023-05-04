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Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу отправляется в Соединенное Королевство, где вместе с супругой примет участие в субботних торжествах по случаю коронации короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Лондоне.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Josvydas Elinskas

В пятницу в Букингемском дворце состоится официальный прием короля Карла III для глав государств, а в субботу — церемония коронации в Вестминстерском аббатстве. В воскресенье президент и первая леди примут участие в Молитвенном завтраке, организуемом посольством Литовской Республики в Лондоне и литовской общиной в Великобритании.

ELTA напоминает, что 8 сентября прошлого года в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Через несколько дней после смерти королевы Карл III был официально провозглашен королем.

Церемония коронации короля Карла III состоится в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по древней традиции, насчитывающей более 900 лет. Также состоится коронация и супруги монарха, королевы-консорта Камиллы.

Британские монархи — единственные в Европе, кто сохранил тысячелетнюю традицию коронации. Более того, это будет их первая коронация в XXI веке.

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