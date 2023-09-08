Президент: открытость, диалог и сотрудничество – основные черты литовской экономики

По словам главы государства, история Вильнюса, отмечающего свое 700-летие, как и история Литвы в целом, неотделима от активных усилий по привлечению новых талантливых людей и новых идей как необходимого условия для непрерывного роста, указывается в сообщении офиса президента.

"Сегодня открытость, диалог и сотрудничество являются основными чертами литовской экономики", - сказал президент, подчеркнув успехи Литвы в привлечении иностранных инвесторов и диверсификации внешней торговли, а также в развитии современных технологий, таких как лазеры, биотехнологии, финансовые и информационные технологии.

Напомнив, что за последние 22 года ВВП на душу населения в Литве вырос с менее чем 40 проц. до почти 90 проц. от среднего показателя по ЕС, глава государства связал это с целенаправленным использованием преимуществ общего рынка и успешным инвестированием средств структурных фондов.

"Вместе мы создали настоящую историю успеха Европейского союза", - сказал Г. Науседа.