Президент: открытость, диалог и сотрудничество – основные черты литовской экономики

По словам главы государства, история Вильнюса, отмечающего свое 700-летие, как и история Литвы в целом, неотделима от активных усилий по привлечению новых талантливых людей и новых идей как необходимого условия для непрерывного роста, указывается в сообщении офиса президента.
"Сегодня открытость, диалог и сотрудничество являются основными чертами литовской экономики", - сказал президент, подчеркнув успехи Литвы в привлечении иностранных инвесторов и диверсификации внешней торговли, а также в развитии современных технологий, таких как лазеры, биотехнологии, финансовые и информационные технологии.
Напомнив, что за последние 22 года ВВП на душу населения в Литве вырос с менее чем 40 проц. до почти 90 проц. от среднего показателя по ЕС, глава государства связал это с целенаправленным использованием преимуществ общего рынка и успешным инвестированием средств структурных фондов.
"Вместе мы создали настоящую историю успеха Европейского союза", - сказал Г. Науседа.
По словам главы государства, для обеспечения долгосрочного успеха Литвы в условиях многочисленных экономических и геополитических вызовов необходимо трансформировать экономику и уменьшить ярко выраженное региональное неравенство путем эффективного использования средств Фонда восстановления экономики и новых структурных фондов ЕС, а также поиска новых конкурентных преимуществ в области цифровизации и борьбы с изменением климата. Стране необходимо развивать возобновляемую энергетику, модернизировать национальную налоговую систему и последовательно повышать качество системы образования, указывается в сообщении.
"Мы чрезвычайно амбициозны и устремлены в будущее, всегда готовы много работать, чтобы выделиться среди других", - сказал президент.
По словам главы государства, для создания и поддержания единой, открытой, конкурентоспособной и мирной Европы Литва готова тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в сфере безопасности, способствовать укреплению коллективной обороны НАТО, а также добиваться дальнейшего расширения ЕС с включением в его состав Украины, Молдовы и других стран региона, создавая стимулы для новых реформ и разрывая многовековой круг российского насилия.