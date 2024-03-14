Президент открыл в Париже мемориальную доску скульптору из Литвы Жаку Липшицу

На церемонии президент подчеркнул, что, несмотря на то, что Жак Липшиц жил и работал в Париже, он никогда не забывал Вильнюс, Литву и литовских художников, которых в своих письмах называл "дорогими земляками", а тех, кто вырвался на Запад, опекал и поддерживал.
"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем Жака Липшица как "скульптора из Литвы". Великого художника, который опирался на свои корни, любовь к Литве и литовскому народному искусству, чтобы для всего человечества создать неподвластные времени шедевры", - сказал президент.
По случаю начала Литовского сезона во Франции глава государства пожелал, чтобы творческий путь Жака Липшица, идущий от создания литовских традиционных резных крестов до новых форм мирового искусства, еще долго оставался источником вдохновения для всех литовских творцов.