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Президент Гитанас Науседа проанализирует, предусматривает ли принятый во вторник Сеймом закон об ограничительных мерах для граждан России и Беларуси равные условия для обеих стран-агрессоров, заявил советник главы государства Ридас Ясюленис.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Josvydas Elinskas

"Президент проанализирует принятый Сеймом закон именно с точки зрения того, насколько он разделяет граждан России и Беларуси и их права", - Elta сказал Р. Ясюленис.

Советник президента также отметил, что глава страны придерживается позиции, согласно которой и Россия, и Беларусь являются агрессорами, и поэтому к ним должны применяться одинаковые условия.

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"Потому что президент, как глава страны, представляющий Литовское государство в мире, убеждает своих партнеров в том, что и Россия, и Беларусь являются агрессорами и что санкции на международном уровне должны применяться в равной степени к обоим агрессорам. В связи с этим такой же принцип должен соблюдаться и в национальном законодательстве", - подчеркнул советник главы страны.

Во вторник Сейм принял ограничительные меры в отношении граждан России и Беларуси. За проголосовали 76 депутатов Сейма, против – 13, воздержались 34 депутата. И все же Сейм решил отказаться от ограничений, связанных с предоставлением гражданства гражданам России и Беларуси.

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