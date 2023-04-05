"Президент проанализирует принятый Сеймом закон именно с точки зрения того, насколько он разделяет граждан России и Беларуси и их права", - Elta сказал Р. Ясюленис.
Советник президента также отметил, что глава страны придерживается позиции, согласно которой и Россия, и Беларусь являются агрессорами, и поэтому к ним должны применяться одинаковые условия.
"Потому что президент, как глава страны, представляющий Литовское государство в мире, убеждает своих партнеров в том, что и Россия, и Беларусь являются агрессорами и что санкции на международном уровне должны применяться в равной степени к обоим агрессорам. В связи с этим такой же принцип должен соблюдаться и в национальном законодательстве", - подчеркнул советник главы страны.
Во вторник Сейм принял ограничительные меры в отношении граждан России и Беларуси. За проголосовали 76 депутатов Сейма, против – 13, воздержались 34 депутата. И все же Сейм решил отказаться от ограничений, связанных с предоставлением гражданства гражданам России и Беларуси.
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