Глава государства согласен с утверждением министра обороны Арвидаса Анушаускаса, что в вагонах, якобы перевозивших военные грузы, на самом деле находилось топливо.

"Я знаю, что некоторые члены Сейма сейчас начали поднимать вопросы, хотя сами должны были обо всем быть проинформированы. Не знаю, почему они молчали несколько месяцев и хотели казаться первоклассниками – умнее других", - сказал Г. Науседа в четверг, посещая Бальсяйскую прогимназию по случаю 1 сентября.

"Все всё знали. Речь идет не о каких-то военных грузах, а о транзите топлива", - подчеркнул Г. Науседа.