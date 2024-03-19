Президент оценил кандидатуру Кащюнаса: хочет услышать конкретные планы

"Я нормально оцениваю эту кандидатуру, это энергичный человек, давно известный в политике, у которого много идей. Только, конечно, на эти идеи или его планы нужно будет смотреть через призму оставшегося ограниченного срока полномочий", - сказал Г. Науседа во время визита в Висагинас во вторник.

"Однако поле задач для человека, который приходит на работу на четыре года, выглядит совсем иначе, чем для человека, которому осталось работать несколько месяцев. Конечно, хочется знать (...), что он намерен сделать не только на стратегическом уровне, но и что он намерен сделать весьма конкретно в течение оставшихся до конца каденции месяцев", - заключил глава страны.