"Я считаю, что это непоследовательная позиция. Если мы все время говорили, что одним из средств воздействия на поведение России и ее общества является изоляция России в культурной, экономической, социальной и политической сферах, то, несомненно, такие действия или попытки представителей самих западных сообществ – выводить российских или белорусских спортсменов на международную арену через черный ход – противоречат нашим принципам, противоречат нашему желанию остановить эту войну", - в понедельник журналистам сказал глава страны.

"Я думаю, что демократический мир должен очень серьезно задуматься над тем, имеет ли смысл участвовать в Олимпиаде, имея в виду такие усилия", - отметил Г. Науседа.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе МОК заявил, что "ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта".

МОК поясняет, что российские и белорусские спортсмены на крупнейших соревнованиях не будут представлять свою страну или любую другую организацию в своей стране, то есть спортсменам из указанных стран в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 г. пришлось бы принимать участие под нейтральным флагом.

Из-за этого решения МОК Украина обещает бойкотировать Олимпийские игры в Париже.

В понедельник спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что инициирует резолюцию Сейма, которая закрепит позицию Литвы в отношении участия России и Беларуси в предстоящих в 2024 г. летних Олимпийских играх в Париже.

Помимо резолюции парламента, Литва намерена инициировать совместное обращение в МОК.