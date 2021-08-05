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Президент Литвы Гитанас Науседа после сообщений Беларуси о смерти мигранта из Ирака на границе заявил, что обвинения в адрес наших пограничников являются вымыслом.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Само собой, это еще одно недружественное действие, направленное на наших пограничников, которые обвиняются в вымышленных действиях", - в интервью информационному порталу 15min.lt в среду заявил глава страны.

"Мы с этим не можем согласиться, так как прекрасно знаем, что никакое насилие и никакие незаконные действия в отношении мигрантов не применялись", - добавил он.

Госпогранкомитет Беларуси в среду сообщил, что на границе, в окрестностях населенного пункта Бенякони, скончался гражданин Ирака. Представитель комитет Антон Бычковский заявил, что пограничники пытались оказать мужчине первую помощь, но он скончался.

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Литовские пограничники заявили, что не получили информации о происшествии от коллег из Беларуси, и узнали от этом из прессы.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что за то, что происходит в Беларуси, отвечают власти данной страны. Так она прокомментировала сообщения минского режима о смерти иракца в приграничном районе.

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