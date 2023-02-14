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В понедельник утром президент Литовской Республики Гитанас Науседа находился с официальным визитом в Норвегии, где он встретился с представителями норвежской компании Kongsberg, которая производит зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS.
NASAMS
NASAMS
© Shutterstock

Глава государства ознакомился с новейшими технологиями противовоздушной обороны, а также обсудил с представителями компании вопросы поддержки Украины, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

По словам президента, противовоздушная оборона является крайне важным фактором безопасности Литвы и всего Балтийского региона, поэтому очень важны как укрепление национальной противовоздушной обороны, так и вклад союзников по НАТО в безопасность нашего воздушного пространства.

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Глава государства подчеркнул, что Литва активно выступает за оказание военной помощи Украине и призывает другие страны поддерживать Украину в борьбе с агрессором всеми средствами, включая системы противовоздушной обороны, танки и истребители.

"Союзники активно поддерживают Украину различными военными средствами, включая системы противовоздушной обороны NASAMS. Литва готова внести свой вклад и помогать Украине в ремонте и обслуживании этих систем", - отметил Г. Науседа.

Глава государства подчеркнул, что в условиях войны России против Украины европейская военная промышленность должна работать на полную мощность, чтобы резервы союзников были достаточными для обеспечения собственной безопасности и предоставления Украине необходимого вооружения для борьбы с агрессором.

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