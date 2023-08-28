Президент обсудил с командармом Германии ключевые вопросы безопасности и военного сотрудничества

По словам Г. Науседы, с учетом того, что ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной, чрезвычайно важно то, что Литва и Германия одинаково оценивают угрозы и принимают соответствующие решения в сфере обороны. Поэтому, по его словам, планы региональной безопасности, одобренные на Вильнюсском саммите НАТО, будут существенно способствовать укреплению восточного фланга НАТО, однако необходима их скорейшая реализация.
На встрече с командующим вооруженными силами Германии президент также поднял вопрос о размещении немецкой бригады в Литве. По его мнению, на данном этапе чрезвычайно важно слаженное сотрудничество между литовскими и немецкими учреждениями.
"Мы высоко ценим долгосрочное обязательство Германии по укреплению безопасности Литвы. Я уверен, что это станет историей успеха, которой мы сможем поделиться с нашими союзниками. Литва готова предоставить немецким военным лучшие условия для проживания и обучения в Литве", – заявил лидер государства.
Президент также обсудил с командующим немецкой армией ротационную модель ПВО НАТО, создание которой было одобрено на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава государства подчеркнул, что противовоздушная оборона остается одним из приоритетов Литвы и региона в целом, поэтому важно в ближайшее время разработать практический план по реализации этой идеи.