28 августа 2023 г. 14:41

Президент обсудил с командармом Германии ключевые вопросы безопасности и военного сотрудничества

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
В понедельник состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с командующим немецкой армией генералом Карстеном Бройером, прибывшим в Литву с визитом. Во время встречи стороны обсудили ситуацию с региональной безопасностью, а также военное сотрудничество между Литвой и Германией и укрепление восточного фланга НАТО, сообщает офис президента.

По словам Г. Науседы, с учетом того, что ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной, чрезвычайно важно то, что Литва и Германия одинаково оценивают угрозы и принимают соответствующие решения в сфере обороны. Поэтому, по его словам, планы региональной безопасности, одобренные на Вильнюсском саммите НАТО, будут существенно способствовать укреплению восточного фланга НАТО, однако необходима их скорейшая реализация.

На встрече с командующим вооруженными силами Германии президент также поднял вопрос о размещении немецкой бригады в Литве. По его мнению, на данном этапе чрезвычайно важно слаженное сотрудничество между литовскими и немецкими учреждениями.

"Мы высоко ценим долгосрочное обязательство Германии по укреплению безопасности Литвы. Я уверен, что это станет историей успеха, которой мы сможем поделиться с нашими союзниками. Литва готова предоставить немецким военным лучшие условия для проживания и обучения в Литве", – заявил лидер государства.

Президент также обсудил с командующим немецкой армией ротационную модель ПВО НАТО, создание которой было одобрено на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава государства подчеркнул, что противовоздушная оборона остается одним из приоритетов Литвы и региона в целом, поэтому важно в ближайшее время разработать практический план по реализации этой идеи.

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