Президент обсудил с командармом Германии ключевые вопросы безопасности и военного сотрудничества

По словам Г. Науседы, с учетом того, что ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной, чрезвычайно важно то, что Литва и Германия одинаково оценивают угрозы и принимают соответствующие решения в сфере обороны. Поэтому, по его словам, планы региональной безопасности, одобренные на Вильнюсском саммите НАТО, будут существенно способствовать укреплению восточного фланга НАТО, однако необходима их скорейшая реализация.

На встрече с командующим вооруженными силами Германии президент также поднял вопрос о размещении немецкой бригады в Литве. По его мнению, на данном этапе чрезвычайно важно слаженное сотрудничество между литовскими и немецкими учреждениями.

"Мы высоко ценим долгосрочное обязательство Германии по укреплению безопасности Литвы. Я уверен, что это станет историей успеха, которой мы сможем поделиться с нашими союзниками. Литва готова предоставить немецким военным лучшие условия для проживания и обучения в Литве", – заявил лидер государства.