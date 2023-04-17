"Сегодня у всех нас общая цель — безопасная Литва, где хорошо жить и куда хорошо возвращаться. Это цель неотделима от победы Украины. Ваша помощь, ваше участие в мероприятиях, которые не дают миру забыть о борьбе Украины за свободу, также являются и вкладом в безопасность Литвы. Я горжусь теми, кто решил присоединиться к деятельности Союза литовских стрелков за рубежом.
Перед лицом геополитических вызовов нам как никогда важно единство литовцев всего мира и осознание того, что ценности, которые культивировали наши отцы и прадеды, такие как независимость, свобода слова, демократия, уникальный литовский язык, не являются данностью –за них надо постоянно бороться", – сказал президент.
В своем обращении к литовцам, проживающим в Нидерландах, глава государства подчеркнул важность того, чтобы проживающие за рубежом соотечественники сохраняли свою национальную идентичность и не отдалялись от Родины.
"Литовские общины за рубежом являются очагами литовскости, где соотечественники могут внести свой вклад в сохранение литовской национальной идентичности, в повышение гражданской активности и участия в жизни Литвы, в популяризацию Литвы за рубежом и стимулирование возвращения на Родину", – сказал глава страны.
Обращая внимание на то, что в настоящее время в Нидерландах нет ни одной литовской школы, президент подчеркнул, что для Литовского государства крайне важно, чтобы проживающие за рубежом соотечественники, особенно молодое поколение, сохранили литовский язык, культуру и традиции, а через них – и тесную связь с Литвой, были бы гражданскими творцами нашего государства. Глава государства призвал всех сплотиться в вопросе литовской школьной общины или присоединиться к виртуальным литовским школам в других странах, отмечается в пресс-релизе.
На встрече с общиной обсуждался и запланированный на 2024 год референдум о возможности сохранения литовского гражданства после приобретения гражданства другой страны.
Президент подчеркнул, что эту конституционную поправку можно реализовать только при крайне активном участии в референдуме. "Приглашаю вас подключиться к распространению информации о предстоящем референдуме и призвать участвовать в нем членов ваших семей и друзей как в Нидерландах, так и в Литве", — сказал президент.
В рамках рабочего визита в Нидерланды лидер Литвы сегодня встретится с королем Нидерландов Вильям-Александром, премьер-министром страны Маркусом Рютте, руководителями Международного уголовного суда и Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).
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