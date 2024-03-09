Президент об оскверненных флагах Литвы: это целенаправленная деятельность, подобные случаи могут иметь место и в других странах НАТО

"К сожалению, у нас уже есть информация, что это будет целенаправленная деятельность, что деятельность практически координируется за пределами Литовской Республики. Мы также видим случаи осквернения наших памятников", - сказал Г. Науседа в пятницу в Укмерге, отвечая на просьбу прокомментировать зафиксированные в Клайпеде случаи осквернения литовских флагов.

"Это может повториться, я не могу этого исключать, но главное, что мы были сплоченными, мы прекрасно понимаем, в какой геополитической ситуации мы живем, каковы умыслы наших недругов или, открыто говоря, врагов. И я не думаю, что это будет исключительный случай в Литве. Подобные действия и случаи могут быть и в других странах НАТО", - сказал Г. Науседа.