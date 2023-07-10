Президент об инициативе по усилению обороны на восточном фланге: это следует приветствовать в коммюнике НАТО

"Думаю, что следует в коммюнике НАТО поздравить союзников с их решимостью укреплять передовую оборону", - в понедельник на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал Г. Науседа.
"Я думаю, что нам нужно мыслить гораздо шире и думать о коллективной безопасности всех нас. Именно поэтому нам нужно двигаться к общим решениям для всего восточного фланга. И в этом смысле усиление передовой обороны на восточном фланге является очень своевременным и эффективным инструментом усиления нашей обороны, а главное, инструментом сдерживания. Ведь мы все говорим о сдерживании, чтобы у наших потенциальных противников не возникло желания испытать нашу коллективную силу", – подчеркнул Г. Науседа.
Президент Литвы отметил, что действия недружественных государств вблизи границ Литвы и Альянса требуют принятия таких мер.
"Это отвечает текущей ситуации, когда я и другие лидеры стран Балтии, глава Польши постоянно подчеркивали, что геополитическая ситуация вокруг нас не улучшается, а постоянно ухудшается и, принимая во внимание последние события в Беларуси, с учетом возможного размещения тактического ядерного оружия в этой стране, с учетом возможного прибытия группировки "Вагнер" в эту страну, мы должны рассчитывать не только на подкрепления, но и на большее развертывание наших союзников", - отметил Г. Науседа на пресс-конференции в понедельник.
На саммите НАТО в Вильнюсе на этой неделе лидеры Альянса намерены договориться о необходимости уделять больше внимания восточному флангу НАТО и укреплять передовой оборонительный потенциал, противовоздушную и противоракетную оборону.