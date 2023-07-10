Президент об инициативе по усилению обороны на восточном фланге: это следует приветствовать в коммюнике НАТО

"Думаю, что следует в коммюнике НАТО поздравить союзников с их решимостью укреплять передовую оборону", - в понедельник на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал Г. Науседа.

"Я думаю, что нам нужно мыслить гораздо шире и думать о коллективной безопасности всех нас. Именно поэтому нам нужно двигаться к общим решениям для всего восточного фланга. И в этом смысле усиление передовой обороны на восточном фланге является очень своевременным и эффективным инструментом усиления нашей обороны, а главное, инструментом сдерживания. Ведь мы все говорим о сдерживании, чтобы у наших потенциальных противников не возникло желания испытать нашу коллективную силу", – подчеркнул Г. Науседа.

Президент Литвы отметил, что действия недружественных государств вблизи границ Литвы и Альянса требуют принятия таких мер.