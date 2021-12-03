Президент о встрече влиятельных украинцев в Вильнюсе: об этом с Зеленским не говорили

Руководитель Литвы удаленным способом общался с Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в четверг.
"Мы не говорили об этом вчера, потому что встреча была посвящена 30-летию независимости Украины, потому что как Польша, так и Литва, как вы знаете, 30 лет назад признали независимость Украины", - заявил журналистам в Шальчининкай Науседа.
"Мы достаточно интенсивно общаемся, и я думаю, что у нас будет возможность поговорить о том, что было здесь, в Литве, и открыто выяснить определенные обстоятельства", - добавил он.
На вопрос BNS, знает ли он, с какой целью самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в литовскую столицу, он ответил, что не хочет вдаваться в подробности, пока не обсудит это с Зеленским.
"Я не хочу вдаваться в подробности, пока у меня не состоится встреча с президентом, посвященная именно этой теме", - сказал литовский лидер.
В то же время он приветствовал тот факт, что отношения с Украиной на данный момент "искренние и открытые", и выразил надежду, что такие отношения будут и в будущем.
По сообщениям украинских СМИ, Ахметов и группа влиятельных украинских политических и медийных деятелей посетили Вильнюс на прошлой неделе и, как сообщается, обсудили политические планы будущего своей страны.
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