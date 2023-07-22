Президент о возможных исключениях для белорусских удобрений: неправильно смягчать ограничения в отношении диктаторов

"Собираются оказать давление и на нас, чтобы мы смягчили проблемы, возникшие на фоне продовольственного кризиса, разрешив экспорт удобрений из Беларуси. Я всем своим коллегам сказал, что мы не договоримся, и действительно позиция Литвы осталась прежней, она не изменилась и не изменится. Мы считаем совершенно неправильным смягчать санкции против диктаторов вместо того, чтобы их ужесточать, особенно в настоящее время", – заявил в пятницу журналистам в Клайпеде глава государства.
"Это неправильно, потому что одной рукой мы ужесточаем санкции, а другой открываем шлюзы, чтобы Лукашенко мог продолжать зарабатывать твердую валюту на экспорте удобрений. Это полнейший нонсенс. Поэтому мы не можем это одобрить", — заверил он, подчеркнув, что такую же позицию занимают все литовские учреждения и политики.
Президент подчеркнул, что глобальный продовольственный кризис вызван не санкциями ЕС в отношении белорусских удобрений, а решением Москвы выйти из соглашения об экспорте украинского зерна.
"Поскольку Россия в очередной раз цинично манипулирует, сама вызывая продовольственный кризис, (...) от которого сейчас страдает не только Украина, но и далекие от Украины бедные регионы, она также использует этот рычаг как своеобразный инструмент для шантажа. Это совершенно неприемлемо", — осудил решения Кремля Науседа.
"Мы продолжим убеждать наших коллег в том, что такое поведение должно наказываться и в первую очередь наказываться международными учреждениями", — подчеркнул лидер страны.
С аналогичным заявлением в четверг выступила и вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене. Она подчеркнула, что не должно быть никаких уступок Москве, которая требует смягчения западных санкций в обмен на возвращение к соглашению об экспорте украинского зерна.
По ее словам, требования России о снятии санкций с продовольственных товаров и удобрений являются пропагандой, поскольку ЕС не применяет санкции к продовольственным товарам.