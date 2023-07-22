Президент о возможных исключениях для белорусских удобрений: неправильно смягчать ограничения в отношении диктаторов

"Собираются оказать давление и на нас, чтобы мы смягчили проблемы, возникшие на фоне продовольственного кризиса, разрешив экспорт удобрений из Беларуси. Я всем своим коллегам сказал, что мы не договоримся, и действительно позиция Литвы осталась прежней, она не изменилась и не изменится. Мы считаем совершенно неправильным смягчать санкции против диктаторов вместо того, чтобы их ужесточать, особенно в настоящее время", – заявил в пятницу журналистам в Клайпеде глава государства.

"Это неправильно, потому что одной рукой мы ужесточаем санкции, а другой открываем шлюзы, чтобы Лукашенко мог продолжать зарабатывать твердую валюту на экспорте удобрений. Это полнейший нонсенс. Поэтому мы не можем это одобрить", — заверил он, подчеркнув, что такую ​​же позицию занимают все литовские учреждения и политики.

Президент подчеркнул, что глобальный продовольственный кризис вызван не санкциями ЕС в отношении белорусских удобрений, а решением Москвы выйти из соглашения об экспорте украинского зерна.