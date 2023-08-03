Президент о возможном закрытии границы с Беларусью: "это один из достаточно эффективных вариантов"

"Мы действительно должны работать вместе, мы должны не только принимать меры в национальном масштабе, но и иметь очень четкие алгоритмы на случай, если ситуация еще больше осложнится – в том числе возможное закрытие границы с Беларусью. Но делать это нужно скоординировано – между Польшей, Литвой и Латвией", - в четверг после двусторонней встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сказал Г. Науседа.
Однако Г. Науседа отметил, что это будет крайняя мера.
"Я упомянул о возможности закрытия границы в качестве крайней меры. Если мы увидим, что отряды "Вагнер" намеренно дислоцируются у нашей границы, начинаются различные гибридные атаки в сторону нашей границы – без сомнения, это один из вариантов и достаточно эффективный вариант", - пояснил президент.
Глава страны подчеркнул, что Литва, Польша и Латвия тесно сотрудничают в этом вопросе и обсуждают, как будут координироваться совместные действия государств в противодействии угрозам, исходящим из Беларуси.
"На самом деле наемники "Вагнер" могут помогать и нелегальным мигрантам пересечь границу", - сказал Г. Науседа, подчеркнув, что в Польше уже зафиксированы случаи, когда "Вагнер" помогает мигрантам разбирать физический барьер.
"Сегодня мы видим такие отдельные усилия и в Литве, но они не приобрели какой-то регулярный характер. Но мое мнение очень простое – если мы можем заранее подготовиться, мы должны это сделать, потому что любое промедление с действиями было бы просто недопустимо", - заявил президент.
М. Моравецкий: вагнеровцы могут не только проталкивать мигрантов в Польшу, но и сами притворяться нелегальными мигрантами
Премьер-министр Польши М. Моравецкий, встретившийся с Г. Науседой в Сувалках, сказал, что размещение "Вагнер" в Беларуси является прямой попыткой России проверить и оценить реакцию Польши и стран Запада, дестабилизировать общую ситуацию с безопасностью в регионе.
"Что это значит на практике? Это означает, что, с одной стороны, вагнеровцы могут быть использованы для профессионального выталкивания нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Польшу, что приведет к нарушению системы безопасности. С другой стороны, предупреждаю об этом – они могут переодеться и попасть в Польшу и другие страны НАТО на восточном фланге под видом нелегальных мигрантов", - предупредил М. Моравецкий.
"Я предупреждаю, потому что все, кто неправильно оценивает эту угрозу, могут нести ответственность за другие провокации и интриги, исходящие с другой стороны", - пояснил премьер-министр Польши.
В четверг в Сувалках президент встретился с премьер-министром Польши М. Моравецким, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на границе и угрозы, связанные с дислокацией в Беларуси военизированных группировок "Вагнер", и готовность противостоять им.
В последнее время наблюдается переброска наемников российской ЧВК "Вагнер" в Беларусь.
По мнению некоторых литовских политиков, это негативно меняет ситуацию с безопасностью в регионе.
В настоящее время наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси вместе с регулярной армией страны проводят совместные учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от границы с Украиной и в 30 км от границы с Польшей. Несколько недель назад руководство Польши приняло решение о переброске воинских формирований с запада на восток страны.
Во вторник Польша также обвинила Беларусь во вторжении вертолетов в воздушное пространство Польши и ответила увеличением численности войск на границе.