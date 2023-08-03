Президент о возможном закрытии границы с Беларусью: "это один из достаточно эффективных вариантов"

"На самом деле наемники "Вагнер" могут помогать и нелегальным мигрантам пересечь границу", - сказал Г. Науседа, подчеркнув, что в Польше уже зафиксированы случаи, когда "Вагнер" помогает мигрантам разбирать физический барьер.

Глава страны подчеркнул, что Литва , Польша и Латвия тесно сотрудничают в этом вопросе и обсуждают, как будут координироваться совместные действия государств в противодействии угрозам, исходящим из Беларуси .

"Я упомянул о возможности закрытия границы в качестве крайней меры. Если мы увидим, что отряды "Вагнер" намеренно дислоцируются у нашей границы, начинаются различные гибридные атаки в сторону нашей границы – без сомнения, это один из вариантов и достаточно эффективный вариант", - пояснил президент.

"Мы действительно должны работать вместе, мы должны не только принимать меры в национальном масштабе, но и иметь очень четкие алгоритмы на случай, если ситуация еще больше осложнится – в том числе возможное закрытие границы с Беларусью. Но делать это нужно скоординировано – между Польшей, Литвой и Латвией", - в четверг после двусторонней встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сказал Г. Науседа.

"Сегодня мы видим такие отдельные усилия и в Литве, но они не приобрели какой-то регулярный характер. Но мое мнение очень простое – если мы можем заранее подготовиться, мы должны это сделать, потому что любое промедление с действиями было бы просто недопустимо", - заявил президент.

М. Моравецкий: вагнеровцы могут не только проталкивать мигрантов в Польшу, но и сами притворяться нелегальными мигрантами

Премьер-министр Польши М. Моравецкий, встретившийся с Г. Науседой в Сувалках, сказал, что размещение "Вагнер" в Беларуси является прямой попыткой России проверить и оценить реакцию Польши и стран Запада, дестабилизировать общую ситуацию с безопасностью в регионе.