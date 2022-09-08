Глава страны подчеркивает, что региональные различия будут еще больше увеличиваться по мере роста уровня безработицы, поэтому, по его мнению, необходимо укреплять рынок труда, оказывая индивидуализированную помощь каждому ищущему работу.

"Пандемия COVID-19 вызвала значительный рост безработицы. Хотелось бы думать, что это в прошлом, но, наверное, вы не дадите мне солгать, сегодня речь идет о возможной рецессии в Литве. И неизбежным спутником рецессии является рост безработицы", - на Форуме регионов в офисе президента сказал Г. Науседа.

"Вопрос в том, не увеличиваются ли региональные различия по мере роста уровня безработицы. Наверное очевидно, что ответ – да, региональные различия становятся еще более явными по мере роста уровня безработицы. Уже сейчас доля безработных от численности населения трудоспособного возраста в разных регионах Литвы отличается в 4 раза. Это очень много", - добавил он.

Глава страны утверждает, что в целях укрепления рынка труда требуется более успешное совмещение мер по содействию занятости и социальной помощи.

"Каждый человек, желающий работать, должен получать индивидуализированную помощь, устраняющую причины безработицы конкретного человека. Это трудно осуществить без политической воли взять на себя лидерство и добиваться перемен, а также без должным образом подготовленных и мотивированных специалистов", - подчеркнул Г. Науседа.

Безработица в еврозоне в июле достигла исторического минимума и составила 6,6 проц., сообщило в начале сентября официальное статистическое агентство Евросоюза Евростат.

Однако среднее количество занятых в уездах Литвы, по сравнению с первым и вторым кварталами года, увеличилось на 0,6-1,5 проц., сообщает Департамент статистики. По его данным, число трудящихся сократилось только в Мариямпольском уезде и всего на 0,1 проц.