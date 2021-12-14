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Президент Литвы Гитанас Науседа 14 декабря во время визита в Вильнюсский участковый суд сказал, что правительство сейчас должно принимать только хорошо обдуманные решения.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Слова Науседы цитирует портал 15min.lt. Президент подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить "стабильность в обществе, стабильность внутренней политики".

"Я понимаю, что сложившаяся ситуация непростая как для премьер-министра, так и для всего правительства", – сказал глава страны. Он заметил, что понимает - последние события бросают тень на ценности внешней политики.

"Однако и вчера и сегодня могу повторить то же самое – я предлагают принимать решения, хорошо подумав, взвесив, сегодня я вижу разные альтернативы решения проблемы. Но самое главное, чтобы не было лихорадочно принимаемых и поспешных решений, которые только осложнят ситуацию, это нам нужно меньше всего, при учете всех международных обстоятельств", – сказал порталу 15min.lt Науседа.

Delfi напоминает, что премьер ИнгридаШимоните 13 декабря заявила, что не исключает отставки всего правительства из-за продолжающегося транзита "Белоруськалия" через Литву. Сегодня она должна объявить решение о судьбе двух подавших в отставку министров: главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса.

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