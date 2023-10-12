Президент о визите спикера Сейма на Тайвань: надеемся это привлечет новые инвестиции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Офис президента надеется, что визит спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен на Тайвань, повергшийся критике со стороны парламентской оппозиции, будет способствовать развитию двусторонних экономических отношений и привлечению новых инвестиций в Литву.

"Президент надеется, что запланированный визит спикера Сейма на Тайвань будет способствовать развитию экономических отношений между Литвой и Тайванем и в долгосрочной перспективе привлечет больше тайваньских инвестиций в Литву, возможности которых обсуждались в 2021 г., когда тайваньцы открывали свое представительство в Вильнюсе", – говорится в письменном комментарии, направленном пресс-службой президента агентству ELTA.

В среду правление Сейма одобрило визит спикера Сейма В. Чмилите-Нильсен на Тайвань и в Японию 21-29 октября.

О планах посетить Тайвань В. Чмилите-Нильсен упоминала и раньше – после официального визита главы тайваньского парламента Ю Си-Куна в Литву в июле прошлого года.

Тогда старший советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что, отправляясь в Тайбей, необходимо оценить вопросы безопасности и "подумать о том, насколько это соответствует интересам Литвы".

В делегацию В. Чмилите-Нильсен войдут представители четырнадцати литовских компаний и четырех бизнес-ассоциаций. Цель бизнес-миссии – развитие возможностей сотрудничества в сфере информационных технологий и инноваций. В бизнес-миссии также примут участие вице-министр финансов, руководитель отдела развития финансового рынка Банка Литвы, представители Агентства инноваций и Конфедерации бизнеса Литвы.

Во время визита планируется подписать два меморандума о взаимопонимании в области здравоохранения и избежания двойного налогообложения. Второй меморандум, по словам главы парламента, создаст условия для увеличения тайваньских инвестиций в Литву.

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