Г. Науседа утверждает, что визиты президента Дж. Байдена за последние три дня, начиная со столицы Украины и заканчивая Польшей, следует оценивать комплексно.

"Эти три дня следует рассматривать как комплекс. Во-первых, визит президента Джо Байдена в Киев был не только смелым и, возможно, даже неожиданным шагом для другой стороны, но и очень сильным знаком моральной поддержки Украины, не говоря уже о том, что был объявлен новый пакет военной помощи воюющей стране", - сказал глава страны.

Президент также подчеркнул важность визита Дж. Байдена в Польшу.

"На следующий день президент Дж. Байден посещает Польшу, встречается с ее руководством. Польша является чрезвычайно важной страной в этой войне. Могу сказать, что это стратегический центр, через который проходят как потоки беженцев, так и логистические цепочки", - сказал он.

А встреча президента США с главами государств "Бухарестской девятки", по словам Г. Науседы, свидетельствует о том, что внимание США к Восточному флангу НАТО увеличивается.

"На третий день президент Дж. Байден встречается с нами, государствами "Бухарестской девятки", лидерами, и говорит об укреплении восточного фланга. Это, я считаю, чрезвычайно важная цепь событий, которая показывает, что внимание США к нашему региону есть и оно увеличивается. Так что я бы отверг любые разговоры о том, что США повернулись в сторону Китая, обращают внимание на что-то еще. Приоритетное внимание к нашему региону сохраняется", - сказал после встречи президентов Г. Науседа.