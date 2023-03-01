Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто

"Он был нужен, чтобы увидеть тех ватников, которые туда ходят, несут цветочки, свечи, устраивают молебны. Очень хорошо выявить и увидеть, кто есть кто в Литве. А танк нужен, так будет напоминать о страданиях Украины, но не только о страданиях, но и об успехах Украины, напоминать о том, как мужественно Украина сражается в этой войне", - журналистам во вторник сказал Г. Науседа.

Президент не сомневается, что победа в развязанной Россией войне будет за Украиной.

"И если кому-то кажется, что в начале войны это была война неравных сил, думая, что Россия доминирует… То сегодня я говорю – это война неравных сил, мне кажется, что в этой войне очевидно доминирует Украина, поскольку она доминирует не танками, не самолетами, она доминирует своим духом", - сказал он.