Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто

"Он был нужен, чтобы увидеть тех ватников, которые туда ходят, несут цветочки, свечи, устраивают молебны. Очень хорошо выявить и увидеть, кто есть кто в Литве. А танк нужен, так будет напоминать о страданиях Украины, но не только о страданиях, но и об успехах Украины, напоминать о том, как мужественно Украина сражается в этой войне", - журналистам во вторник сказал Г. Науседа.
Президент не сомневается, что победа в развязанной Россией войне будет за Украиной.
"И если кому-то кажется, что в начале войны это была война неравных сил, думая, что Россия доминирует… То сегодня я говорю – это война неравных сил, мне кажется, что в этой войне очевидно доминирует Украина, поскольку она доминирует не танками, не самолетами, она доминирует своим духом", - сказал он.
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