Президент о провалившейся идее досрочных выборов: избиратели наблюдают за детским садом

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После провала инициативы консерваторов по проведению досрочных парламентских выборов президент Гитанас Науседа говорит, что хаос, вызванный Союзом Отечества-Христианскими демократами Литвы (СО-ХДЛ), напоминает "детский сад". Лидер государства считает, что возникший кризис не останется без последствий и литовские избиратели на избирательных участках решат, "хотят ли они еще четыре года смотреть детсадовский утренник".
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Marius Morkevičius

"Сделать вид, что ничего не произошло, не позволят литовские избиратели. Они все наблюдают за этим детским садом – по-другому это не назовешь", – заявил Г. Науседа журналистам во время своего визита в Братиславу во вторник.

"По правде говоря, избиратели в следующем году — если не будет досрочных выборов — решат, хотят ли они смотреть детсадовский утренник еще четыре года или нет", — размышлял политик.

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"Детсадовская игра — пришел дедушка, велел собрать игрушки, и теперь я не знаю, что они будут делать дальше", — иронизировал лидер государства, имея в виду призывы почетного председателя СО-ХДЛ Витаутаса Ландсбергиса к консерваторам отказаться от идеи досрочных выборов.

По словам президента, ключевые партнеры правящей коалиции, предложив объявить досрочные парламентские выборы, попытались переместить возникший в правительстве кризис в Сейм. Однако парламент, по его словам, решил не играть по навязываемым консерваторами правилам.

"Союз Отечества-Христианские демократы Литвы пытались поставить телегу впереди лошади. Иными словами, навязать эту коллективную ответственность всему Сейму – хотя мы прекрасно понимаем, что проблема началась в муниципалитетах, потом перекинулась на правительство, и вроде бы надо было там начать предпринимать шаги, а уже потом думать о том, какие еще шаги можно предпринять", – оценил ситуацию президент.

"Сейм решил, что не будет играть по тем правилам, которые ему пытались навязать", — так глава государства подвел итог несостоявшегося голосования.

В ответ на обещание премьер-министра уйти в отставку в случае неодобрения Сеймом инициативы по проведению досрочных парламентских выборов, президент отметил, что отступить с таких позиций непросто.

"Как думаете, можно зубную пасту затолкать обратно в тюбик? Попробуйте, вряд ли у вас это получится", – сказал президент журналистам.

"Я думаю, что и у премьер-министра, и у правительства еще есть достаточно времени до Вильнюсского саммита НАТО, чтобы решить, как они собираются действовать и какую ответственность требовать от министров", — сказал он, не исключая возможности того, что до Вильнюсского саммита НАТО позиция премьер-министра может еще несколько раз поменяться.

"Времени, честно говоря, столько, что, поменяв свое мнение один раз, до Вильнюсского саммита можно поменять еще 4 раза", – иронизировал президент.

В итоге, по его словам, всю эту запутанную ситуацию в литовской политике оценят избиратели.

"Я думаю, что действительно то, что произошло, видно литовским избирателям. Избиратели обязательно сделают окончательные выводы", – отметил глава государства.

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