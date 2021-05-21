aA
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что видит попытку стремящихся узаконить партнерство политических сил найти компромисс.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Вижу, что идут поиски компромисса между разными силами, которые пытаются этот закон принять, и если такой компромисс будет найден, мне будет очень приятно констатировать, что да, мы нашли компромисс, он отражает определенное согласие в обществе, и мы движемся вперед", - сказал Г. Науседа, комментируя законопроект в пятницу в Клайпедском районе.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните и другие политики в пятницу зарегистрировали проект Закона о партнерстве, который узаконил бы партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство.

Статьи по теме:
В Cейме Литвы зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве  (116)
Советник президента: попытки закрепить однополые браки нарушили бы Конституцию  (12)

Глава государства говорит, что в проекте идет речь о регламентировании таких прав, закрепление которых он поддержал бы - имущественных отношений, наследования, данных о здоровье и пр.

В Сейме Литвы в пятницу зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве. Критики этого проекта утверждают, что закон предусмотрит новое основание создания семьи, не прописанное в Конституции.

В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".

Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

В сообщении указано, что Закон о партнерстве будет регламентировать имущественные и неимущественные отношения не заключивших брак, однако проживающих совместно лиц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Cейме Литвы зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве (116)

В пятницу в Сейме Литвы был зарегистрирован проект...

Советские спальные районы столкнутся с переменами: жителям предложат несколько вариантов (58)

У Вильнюсского муниципалитета вместе со строительными...

Семья выиграла судебную тяжбу против частного детсада: порция сырников могла стоить ребенку жизни (17)

Болезненный инцидент произошел в детском саду Аустеи...

Президент Литвы ответил министру иностранных дел о вакцинации своей супруги  Ландсбергис принес извинения (33)

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что его жена...

На рынках Литвы торгуют греческой клубникой, но уже известно, сколько будет стоить литовская

Весна в этом году опаздывает на 2-3 недели, поэтому...