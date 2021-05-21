"Вижу, что идут поиски компромисса между разными силами, которые пытаются этот закон принять, и если такой компромисс будет найден, мне будет очень приятно констатировать, что да, мы нашли компромисс, он отражает определенное согласие в обществе, и мы движемся вперед", - сказал Г. Науседа, комментируя законопроект в пятницу в Клайпедском районе.
Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните и другие политики в пятницу зарегистрировали проект Закона о партнерстве, который узаконил бы партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство.
Глава государства говорит, что в проекте идет речь о регламентировании таких прав, закрепление которых он поддержал бы - имущественных отношений, наследования, данных о здоровье и пр.
В Сейме Литвы в пятницу зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве. Критики этого проекта утверждают, что закон предусмотрит новое основание создания семьи, не прописанное в Конституции.
В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".
Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".
В сообщении указано, что Закон о партнерстве будет регламентировать имущественные и неимущественные отношения не заключивших брак, однако проживающих совместно лиц.
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