"Иногда говорят – почему президент постоянно конфликтует с правительством. Мы конфликтуем не потому, что нам что-то не нравится, без субъекта, без объекта. Мы конфликтуем, потому что мы видим одни решения, а правительство сначала видит другие решения, но в итоге мы соглашаемся, что эти решения необходимы", - в интервью Delfi TV в среду сказал Г. Науседа.
"Мы реализовали решения, хотя поначалу они казались неосуществимыми", - отметил президент.
Он сказал, что поддерживает уже утвержденные планы по увеличению в следующем году размера необлагаемых налогом доходов (ННД), минимальной месячной зарплаты (ММЗ), и, по мнению главы страны, похвально и запланированное повышение пенсий.
"Я считаю, что политика увеличения доходов является правильной, думаю, что имеет смысл продолжать ее в силу тех принципов, которые мы подчеркиваем с точки зрения государства всеобщего благосостояния", - сказал Г. Науседа.
По словам Г. Науседы, прения между ним и правительством возникли из-за разногласий по поводу того, насколько следует увеличить ННД, а также относительно размера и модели компенсирования жителям и бизнесу увеличения цен на энергоресурсы.
Однако Г. Науседа отметил, что согласен как с этим, так и с предыдущим правительством в том, что пенсии должны расти быстрее, чем зарплата. Президента порадовало, что есть приближение к цели уравнивания пенсий с половиной средней зарплаты "на руки".
При этом он сказал, что считает, что в 2023 году, хотя экономика и замедлится, рецессии в Литве не будет, но, по словам президента, доходы должны увеличиваться достаточно для того, чтобы сохранить покупательную способность населения.
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