Президент о перспективах Украины в НАТО: это максимум, который мог быть достигнут

Тем не менее Г. Науседа признает, что текст коммюнике относительно перспектив получения Украиной приглашения в НАТО можно интерпретировать по-разному.

"Мы поддерживаем Украину, но мы не воюем. Поэтому я считаю, что мы должны воздержаться от каких-либо оценок, потому что эти оценки дает президент страны, воющей за свою свободу и за свободу всех нас", – подчеркнул он.

Президент уверяет, что лично беседовал с президентом Владимиром Зеленским относительно предусмотренных в декларации перспектив Украины в НАТО. Г. Науседа подчеркивает, что следует воздержаться от каких-либо оценок по поводу публичной критики, высказанной В. Зеленским относительно решения, принятого на саммите НАТО.

"Я думаю, что это был максимум, который мог быть достигнут вчера, потому что о членстве на данный момент никто не говорит. Мы говорим о членстве так, как позволяют обстоятельства", — подчеркнул он.

"Давайте порадуемся достигнутому, ведь могло быть и так, что решение не было бы принято. И знаете, кто в таком случае больше всего радовался бы таким итогам саммита НАТО", – заявил Г. Науседа журналистам во второй день саммита НАТО.

"Мы действительно иногда читаем один и тот же текст немного по-разному. Еще раз повторяю – когда будут выполнены условия, можно понимать и – когда возникнут объективные обстоятельства, а можно понимать и как то, что нужно проделать определенную домашнюю работу", – сказал он.

Однако, по его словам, это не принципиальный вопрос, ведь речь пока идет о реализации реформ в Украине.

"Они должны быть проведены, и это, прежде всего, в интересах самой Украины как можно скорее, и они добиваются отличного прогресса, они выполнят рекомендации Еврокомиссии, касающиеся реформ, и я очень надеюсь, что уже в октябре этого года они получат приглашение начать переговоры о членстве в ЕС", — подчеркнул Г. Науседа.

Главное внимание в контексте саммита было сосредоточено на вопросе членства Украины в НАТО.