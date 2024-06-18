Президент о назначении кандидата в еврокомиссары от Литвы: меня обойти не удастся

„Когда придет время поговорить о портфелях, мы поговорим о портфелях. Никому в Литве нельзя заранее гарантировать, что им предложат и президент одобрит их кандидатуру“, – заявил Г. Науседа после состоявшегося в Брюсселе неформального ужина лидеров стран Евросоюза (ЕС), во время которого обсуждались кандидатуры на важнейшие посты в ЕС.

„Я еще не принял этого решения, и если кто-то думает, что сможет сделать это в обход меня, то они очень ошибаются“, – добавил он.