2024.06.18 09:54

Президент о назначении кандидата в еврокомиссары от Литвы: меня обойти не удастся

 
Elta
Prezidentas Gitanas Nausėda balsavo EP rinkimuose
Prezidentas Gitanas Nausėda balsavo EP rinkimuose

Глава государства Гитанас Науседа заявил, что до утверждения нового председателя Еврокомиссии (ЕК) пока рано говорить о кандидате в еврокомиссары от Литвы.

„Когда придет время поговорить о портфелях, мы поговорим о портфелях. Никому в Литве нельзя заранее гарантировать, что им предложат и президент одобрит их кандидатуру“, – заявил Г. Науседа после состоявшегося в Брюсселе неформального ужина лидеров стран Евросоюза (ЕС), во время которого обсуждались кандидатуры на важнейшие посты в ЕС.

„Я еще не принял этого решения, и если кто-то думает, что сможет сделать это в обход меня, то они очень ошибаются“, – добавил он.

По мнению Г. Науседы, вопрос о том, кто должен участвовать на заседаниях Европейского совета – президент или премьер-министр – на протяжении четырех лет поднимают именно консерваторы. Позиции страны не становятся слабее от того, что Литву в Европейском совете представляет президент, отметил глава государства.

„Ничего (Литва – ELTA) не теряет. На самом деле эти разговоры, судя по всему, постоянно заводятся моими друзьями консерваторами“, – подчеркнул лидер страны.

Gabrielius Landsbergis

Влиятельное издание Politico недавно назвало потенциальных кандидатов в новые члены ЕК, среди которых упоминается и министр иностранных дел Г. Ландсбергис. Отмечается, что он нацелен на портфель еврокомиссара, связанный с вопросами внешней политики. Однако представители как правящей партии, так и оппозиции сомневаются, что его кандидатура будет одобрена внутри страны.

В свою очередь старший советник президента Аста Скайсгирите заявила, что пока рано говорить, одобрит ли президент кандидатуру лидера консерваторов Г. Ландсбергиса в ЕК. При этом, она подчеркнула, что президент надеется, что представители правящих, занимающие важные должности, доработают свой срок на своих постах.

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