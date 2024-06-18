Президент о назначении кандидата в еврокомиссары от Литвы: меня обойти не удастся

„Когда придет время поговорить о портфелях, мы поговорим о портфелях. Никому в Литве нельзя заранее гарантировать, что им предложат и президент одобрит их кандидатуру“, – заявил Г. Науседа после состоявшегося в Брюсселе неформального ужина лидеров стран Евросоюза (ЕС), во время которого обсуждались кандидатуры на важнейшие посты в ЕС.
„Я еще не принял этого решения, и если кто-то думает, что сможет сделать это в обход меня, то они очень ошибаются“, – добавил он.
По мнению Г. Науседы, вопрос о том, кто должен участвовать на заседаниях Европейского совета – президент или премьер-министр – на протяжении четырех лет поднимают именно консерваторы. Позиции страны не становятся слабее от того, что Литву в Европейском совете представляет президент, отметил глава государства.
„Ничего (Литва – ELTA) не теряет. На самом деле эти разговоры, судя по всему, постоянно заводятся моими друзьями консерваторами“, – подчеркнул лидер страны.
Влиятельное издание Politico недавно назвало потенциальных кандидатов в новые члены ЕК, среди которых упоминается и министр иностранных дел Г. Ландсбергис. Отмечается, что он нацелен на портфель еврокомиссара, связанный с вопросами внешней политики. Однако представители как правящей партии, так и оппозиции сомневаются, что его кандидатура будет одобрена внутри страны.
В свою очередь старший советник президента Аста Скайсгирите заявила, что пока рано говорить, одобрит ли президент кандидатуру лидера консерваторов Г. Ландсбергиса в ЕК. При этом, она подчеркнула, что президент надеется, что представители правящих, занимающие важные должности, доработают свой срок на своих постах.