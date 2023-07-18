Президент о наемниках "Вагнера" в Беларуси: имеющихся у Литвы средств достаточно

"Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решения об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы. На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки", – заявил глава государства журналистам в Брюсселе.

Президент также отметил, что размещение наемников "Вагнера" на территории Беларуси меняет ситуацию с безопасностью Литвы.

"Учитывая, что Беларусь довольно небольшое государство, изменить планы и перебросить их (наемников "Вагнера" – ELTA) к западным границам – дело нескольких часов", – добавил Науседа.

Ранее президент в ответ на угрозу со стороны находящихся в Беларуси российских наемников "Вагнера", вспомнил о своем вето, которое совсем недавно было отклонено усилиями правящий, направленное на уравнивание правовых условий для граждан России и Беларуси.