18 июля 2023 г. 07:16

Президент о наемниках "Вагнера" в Беларуси: имеющихся у Литвы средств достаточно

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda
Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В ответ на замеченную в Беларуси колонну военной техники ЧВК "Вагнер", президент Гитанас Науседа заявил, что имеющихся у Литвы средств безопасности достаточно. Тем не менее, по словам главы государства, за ситуацией необходимо следить.

"Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решения об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы. На данный момент их достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если потребуются решения, обязательно их примем в кратчайшие сроки", – заявил глава государства журналистам в Брюсселе.

Президент также отметил, что размещение наемников "Вагнера" на территории Беларуси меняет ситуацию с безопасностью Литвы.

"Учитывая, что Беларусь довольно небольшое государство, изменить планы и перебросить их (наемников "Вагнера" – ELTA) к западным границам – дело нескольких часов", – добавил Науседа.

Ранее президент в ответ на угрозу со стороны находящихся в Беларуси российских наемников "Вагнера", вспомнил о своем вето, которое совсем недавно было отклонено усилиями правящий, направленное на уравнивание правовых условий для граждан России и Беларуси.

По словам президента, отклонение вето создает риски появления на границах Литвы наемников "Вагнера" с белорусским гражданством.

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