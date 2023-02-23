Президент о длящейся год войне в Украине: мирное соглашение кажется маловероятным

"В любом случае, сегодня мирное соглашение кажется маловероятным, потому что не были соблюдены хотя бы минимальные базовые условия для достижения этого мира. А конкретно, российская армия не выведена с территории Украины", - в четверг радиостанции "Žinių radijas" сказал президент.
Г. Науседа уверяет, что вопросы ответственности и преступлений агрессии остаются очень важными, и он рад растущему консенсусу в отношении того, что Международный суд ООН является надлежащим ответом на преступления агрессии.
"И, конечно, еще один болезненный вопрос, от которого тоже не следует отворачиваться – это вопрос ответственности, вопрос преступлений агрессии. Было бы очень неправильно во всех отношениях, если бы Россия как ни в чем не бывало после войны могла продолжать мирное сотрудничество с другими странами, и все прекрасно знали, какого масштаба, какие ужасные преступления были совершены против человечества, я бы сказал, или против страны во время войны", - заверил он.
Президент также отмечает, что вопрос ответственности России он намерен поднимать на международном уровне.
"Мы не забудем этот вопрос, я намерен и дальше поднимать этот вопрос на всех уровнях. Мы находим все больше понимания и консенсуса по поводу, что Международный трибунал был бы адекватным ответом на преступления агрессии, и я надеюсь, что с появлением в этом клубе все больше государств мы сможем добиться определенных результатов в Организации Объединенных Наций", - сказал Г. Науседа.
ELTA напоминает, что в пятницу будет отмечаться годовщина войны России в Украине. Чтобы выразить поддержку украинцам, различные организации будут приглашать на акции и мероприятия поддержки.
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