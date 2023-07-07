Президент о декларации саммита НАТО: текст может быть доработан

"Я уже сейчас вижу, что есть определенные положительные тенденции и представленный исходный текст дорабатывается, приобретает более четкие черты. Поэтому я очень надеюсь, что мы добьемся прогресса по всем вопросам, по сравнению с Мадридским саммитом. Это возможно", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Президентском дворце в среду.
Президент убежден, что текст декларации саммита НАТО еще можно доработать. Отвечая на вопрос о возможных перспективах Украины в НАТО, президент заверил, что в этом плане декларацию еще можно доработать.
"Литва или Польша здесь не одиноки, у нас есть широкий клуб стран, которые хотят усиленного текста по поводу Украины, и, сомкнув ряды, мы можем убедить более осторожные страны или предоставить им довольно веские аргументы относительно того, что текст все еще можно доработать", – сказал он.
Г. Науседа также утверждает, что пока текст декларации не готов, любая его критика – преждевременна.
"Говорить, что текст недостаточен или что в нем нет ничего нового, преждевременно и, я бы сказал, даже безответственно, потому что текст попросту еще даже не готов. Поэтому сегодня никто не может знать, как он будет выглядеть на саммите НАТО", – подчеркнул президент.
Между тем, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Литва и Польша чувствуют свою обязанность поддерживать членство Украины в НАТО.
"Владимир Зеленский просил нас об этой поддержке, когда мы встречались в формате Люблинского треугольника. Разговор был очень четким – он нам рассказал, какие ожидания у Украины в перспективе НАТО", – сказал А. Дуда на пресс-конференции в Президентском дворце в среду.
Он подчеркнул, что украинские военные готовы стать частью трансатлантического альянса, поскольку, по его словам, проводятся совместные литовско-польско-украинские военные учения, формируется бригада, украинцы тренируются и обучаются действовать по стандартам НАТО.
"Мы можем совершенно открыто заявить нашим союзникам, что да, украинские военные готовы стать частью НАТО. Сегодня никто не сомневается в их героизме", – сказал политик.
И все же А. Дуда признал, что препятствия возникают, когда речь заходит о политических решениях. Поэтому, продолжил он, Вильнюс и Варшава прилагают все усилия, чтобы убедить союзников гораздо шире распахнуть двери НАТО перед Киевом.
"В этой области необходимо добиться как можно больше уступок – еще до саммита НАТО", – сказал А. Дуда.
"Никаких подготовленных документов пока нет, переговоры продолжаются", — добавил Г. Науседа.