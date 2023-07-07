Президент о декларации саммита НАТО: текст может быть доработан

"Я уже сейчас вижу, что есть определенные положительные тенденции и представленный исходный текст дорабатывается, приобретает более четкие черты. Поэтому я очень надеюсь, что мы добьемся прогресса по всем вопросам, по сравнению с Мадридским саммитом. Это возможно", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Президентском дворце в среду.

Президент убежден, что текст декларации саммита НАТО еще можно доработать. Отвечая на вопрос о возможных перспективах Украины в НАТО, президент заверил, что в этом плане декларацию еще можно доработать.

"Литва или Польша здесь не одиноки, у нас есть широкий клуб стран, которые хотят усиленного текста по поводу Украины, и, сомкнув ряды, мы можем убедить более осторожные страны или предоставить им довольно веские аргументы относительно того, что текст все еще можно доработать", – сказал он.

Г. Науседа также утверждает, что пока текст декларации не готов, любая его критика – преждевременна.