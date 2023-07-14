Президент о членстве Украины в НАТО: одно из условий – устранение пятой колонны

"Каждый раз, услышав, что кого-то сняли с высокой должности, я радуюсь, потому что понимаю, что государство очищается. Если бы все было красиво, все заметено под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, это вызвало бы подозрения, а на самом ли деле в стране, где сталкивается множество интересов и где Россия пытается проводить не только открытые военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские акции, все так красиво и со стороны хорошо. Нет, Украина очищается, и я думаю, что она будет очищаться и впредь", – сказал президент.