Президент о членстве Украины в НАТО: одно из условий – устранение пятой колонны

Однако, по словам главы государства, решения Украины свидетельствуют о постепенной "очистке" высших кругов Украины от людей, работающих на Россию.
"Каждый раз, услышав, что кого-то сняли с высокой должности, я радуюсь, потому что понимаю, что государство очищается. Если бы все было красиво, все заметено под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, это вызвало бы подозрения, а на самом ли деле в стране, где сталкивается множество интересов и где Россия пытается проводить не только открытые военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские акции, все так красиво и со стороны хорошо. Нет, Украина очищается, и я думаю, что она будет очищаться и впредь", – сказал президент.
В своем интервью Г. Науседа также подчеркнул, что страны НАТО не будут использовать обобщенные формулировки декларации для затягивания принятия Украины в Альянс.
"Я успокоил его (Зеленского – ELTA), не вижу таких настроений среди государств-партнеров, как раз наоборот – все дружно поддерживают Украину, но все говорят о том, что сейчас идет война, а когда война закончится, все сдвинется очень быстро", – пояснил лидер Литвы.
ELTA напоминает, что главное внимание на саммите НАТО в Вильнюсе было сосредоточено на вопросе членства Украины в НАТО. Киев надеялся получить четкий сигнал относительно перспективы членства, но западные лидеры еще до начала саммита в Вильнюсе подчеркнули, что Украина не будет приглашена в НАТО пока идет война.